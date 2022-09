Golf, BMW PGA Championship 2022: a Wentworth sei azzurri, i big, la via per la Ryder Cup e le schermaglie con i LIV (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sarà un’edizione del BMW PGA Championship a tinte tesissime, quella che si vivrà quest’anno a Wentworth. Sono tanti, anzi fin troppi, gli argomenti che entrano in scena in uno dei templi del Golf, là dove si disputa il torneo eretto a simbolo del DP World Tour (ex European Tour). Tanti big in gara, ma qualcuno a livello di gradimento non si trova proprio in alto. In particolare, sono 18 i Golfisti partecipanti che fanno anche parte della LIV Golf, o meglio che hanno accettato le offerte multimilionarie della Superlega araba. Tra le due parti è tuttora in essere un contenzioso che dovrebbe decidersi nel febbraio 2023, prima del quale coloro che sono passati dalla parte di Greg Norman possono disputare dei tornei sul DP World Tour. A molti che non hanno cambiato sponda la situazione non piace, e alcuni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sarà un’edizione del BMW PGAa tinte tesissime, quella che si vivrà quest’anno a. Sono tanti, anzi fin troppi, gli argomenti che entrano in scena in uno dei templi del, là dove si disputa il torneo eretto a simbolo del DP World Tour (ex European Tour). Tanti big in gara, ma qualcuno a livello di gradimento non si trova proprio in alto. In particolare, sono 18 iisti partecipanti che fanno anche parte della LIV, o meglio che hanno accettato le offerte multimilionarie della Superlega araba. Tra le due parti è tuttora in essere un contenzioso che dovrebbe decidersi nel febbraio 2023, prima del quale coloro che sono passati dalla parte di Greg Norman possono disputare dei tornei sul DP World Tour. A molti che non hanno cambiato sponda la situazione non piace, e alcuni ...

muttinis : RT @FederGolf: ?? G4D Tour @ BMW PGA Championship In Inghilterra vince ???? #Popert con -3. ???? #Lawlor 2/o (par). ???? Tommaso #Perrino, unico… - FederGolf : ?? G4D Tour @ BMW PGA Championship In Inghilterra vince ???? #Popert con -3. ???? #Lawlor 2/o (par). ???? Tommaso… - muttinis : RT @FederGolf: ?? G4D Tour @ BMW PGA Championship In Inghilterra al termine del primo giro conduce ???? #Popert (par) seguito da ???? #Lawlor (… - FederGolf : ?? G4D Tour @ BMW PGA Championship In Inghilterra al termine del primo giro conduce ???? #Popert (par) seguito da ????… - theshieldofspo1 : I golfisti della superlega araba non saranno presenti in Inghilterra. #TSOS // #LIVGolf // #DPWorldTour // #Golf -