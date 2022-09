Gli occhiali da sole che Timothée Chalamet non si toglie mai sono Ray-Ban degli anni Sessanta (Di mercoledì 7 settembre 2022) La visita di Timothée Chalamet a Venezia non poteva che attirare l’attenzione di tutto il globo. L'attore è sbarcato nella città dei canali per presentare Bones and All, il film tratto dal romanzo di Camille DeAngelis diretto da Luca Guadagnino, in cui divide lo schermo con Taylor Russell. Ma non è stato solo il film a catturare l'attenzione dei partecipanti al festival (e dei seguaci digitali); il look Haider Ackermann scelto dall'attore per sfilare sul tappeto rosso ha suscitato innumerevoli commenti e gli applausi di critici e fan. Un ensemble rosso metallizzato di pantaloni a sigaretta e top con schiena scoperta che ha forzato i confini delle classiche opzioni maschili. Chalamet è venuto, ha visto e ha vinto mentre internet esplodeva, e per proteggere gli occhi dai suoi stessi fiammeggianti outfit ha indossato gli ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) La visita dia Venezia non poteva che attirare l’attenzione di tutto il globo. L'attore è sbarcato nella città dei canali per presentare Bones and All, il film tratto dal romanzo di Camille DeAngelis diretto da Luca Guadagnino, in cui divide lo schermo con Taylor Russell. Ma non è stato solo il film a catturare l'attenzione dei partecipanti al festival (e dei seguaci digitali); il look Haider Ackermann scelto dall'attore per sfilare sul tappeto rosso ha suscitato innumerevoli commenti e gli applausi di critici e fan. Un ensemble rosso metallizzato di pantaloni a sigaretta e top con schiena scoperta che ha forzato i confini delle classiche opzioni maschili.è venuto, ha visto e ha vinto mentre internet esplodeva, e per proteggere gli occhi dai suoi stessi fiammeggianti outfit ha indossato gli ...

m_kurtkurt : @vitaminabi Si. Con gli occhiali...top - GOTHINTHEALCOVE : @federicp39 @unachiiave spepe come yasu (il pelato con gli occhiali) - MayAmidala : @Crez98 No è per rimanere in incognito come gli occhiali col naso di pongo - FViolst : @Sebelpide @Archales3 Porto gli occhiali... perché? - sono_stupida_ : Ma come fa la gente a non apprezzare mattia, ma lo vedete? Volete una pezzetta per gli occhiali?Delle lentine nuove… -