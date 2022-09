Gli extraprofitti delle società energetiche alle famiglie e alle imprese in difficoltà

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 settembre 2022) «Con l’ultima scusa utilizzata per sospendere i flussi di gas attraverso il NordStream 1, Putin ha gettato la maschera: sta manipolando il nostro mercato energetico e sta usando le forniture di gas come arma». La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lo dice alla Stampa, spiegando che è arrivato il momento di difendersi, contrastando il caro-energia ma anche riducendo le entrate della Russia «che servono per finanziare la sua atroce guerra contro l’Ucraina». E con questi obiettivi, Bruxelles ha finalmente messo a punto un piano per rispondere a questo «giochetto cinico di Putin». Von der Leyen anticipa, pur senza entrare nel dettaglio, alcuni dei provvedimenti che saranno sul tavolo: la riduzione dei consumi di elettricità, un meccanismo per redistribuire ai cittadini gli extra-profitticompagnie, un tetto al ...