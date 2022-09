Gisele Bündchen e Tom Brady: c'è aria di divorzio? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Secondo Page Six la modella e il quarterback sarebbero ai ferri corti. Motivo: la decisione di Tom di tornare a giocare da professionista dopo aver annunciato il ritiro per dedicarsi solo a moglie e figli Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 settembre 2022) Secondo Page Six la modella e il quarterback sarebbero ai ferri corti. Motivo: la decisione di Tom di tornare a giocare da professionista dopo aver annunciato il ritiro per dedicarsi solo a moglie e figli

