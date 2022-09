Giovani e radicati sui territori | ecco i candidati laziali della Lega

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Giovane, preparata, radicata sulo. Sono queste le caratteristichea Roma e nel Lazio dei suoial Parlamento, presentati ieri dal sottosegretario al Mef Federico Freni nel corso di una conferenza stampa nella sede romana del Carroccio, in via delle Botteghe Oscure. Assente per un improvviso lutto familiare il segretario regionale Claudio Durigon, è Freni a fare gli onori di casa con la stampa e a presentare con orgoglio ileghisti. «Laguarda al futuro, non al passato», dice il sottosegretario all'economia. «Questo partito-prosegue-nasce sulo e si sviluppa e vuole crescere con ilo e sulo. Per questo abbiamo presentato liste elettorali con ...