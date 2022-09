Giorgia Soleri di nuovo nell’occhio del ciclone, lei si difende dalle critiche e tira in ballo il fidanzato Damiano David (che le risponde su Twitter) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giorgia Soleri è una delle influencer che più divide il pubblico; da una parte c’è chi la ama e reputa il suo attivismo sociale una mossa per far conoscere temi importanti; dall’altra invece c’è chi la reputa un po’ “too much”. La ragazza infatti è molto nota al pubblico non solo per essere la fidanzata di Damiano David ma anche e soprattutto per essere stata portavoce di alcune tematiche importanti come: la vulvodinia, ansia, attacchi di panico e depressione. Da qualche giorno è al centro della polemica per la sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet in un tailleur total black in stile “mannish” (look maschile) in occasione del film in concorso “Bardo“. Poco prima di entrare in sala, Giorgia, aveva affermato di non vedere l’ora di assistere alla prima del ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 settembre 2022)è una delle influencer che più divide il pubblico; da una parte c’è chi la ama e reputa il suo attivismo sociale una mossa per far conoscere temi importanti; dall’altra invece c’è chi la reputa un po’ “too much”. La ragazza infatti è molto nota al pubblico non solo per essere la fidanzata dima anche e soprattutto per essere stata portavoce di alcune tematiche importanti come: la vulvodinia, ansia, attacchi di panico e depressione. Da qualche giorno è al centro della polemica per la sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet in un tailleur total black in stile “mannish” (look maschile) in occasione del film in concorso “Bardo“. Poco prima di entrare in sala,, aveva affermato di non vedere l’ora di assistere alla prima del ...

