Gioca il Benevento | sabato niente mercato settimanale nell’area del Vigorito

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto10 settembre non si terrà il consuetoretrostante lo stadio Ciroin quanto si rende necessario avere la piena disponibilità dell’area retrostante lo stadio sin dalle ore 9:30 per ragioni di enorme rilevanza, sia sotto l’aspetto dell’ordine pubblico e di sicurezza sia sotto l’aspetto igienico-sanitario, in quanto alle ore 14 è in programma la gara di calcio–Cagliari valevole per il campionato professionistico di Serie B. L'articolo proviene da Anteprima24.it.