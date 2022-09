Gianmarco Tamberi ha vinto la Diamond League nel salto in alto per il secondo anno consecutivo

OA Sport

Il campione olimpico azzurro di salto in alto, tornato in pista a pochi giorni dal matrimonio, ha trionfato nella finale di Diamond League a Zurigo ottenendo la sua migliore misura stagionale (2.34m). L'atleta italiano è ...è di nuovo campione della Diamond League 2022 (foto Diamond League) Per entrambi la misura di 2.34 metri saltati. Tuttavia la vittoria è stata assegnata all'anconetano grazie al ... Atletica, Gianmarco Tamberi: "L'ho fatto di nuovo! Seconda vittoria in Diamond League" Immenso Gianmarco Tamberi. Nella finale di Zurigo l’oro olimpico ed europeo si conferma campione della Diamond League nel salto in alto, conquistando il diamante per il secondo… Leggi ...Immenso Gianmarco Tamberi. Nella finale di Zurigo l’oro olimpico ed europeo si conferma campione della Diamond League nel salto in alto, conquistando il diamante per il secondo… Leggi ...