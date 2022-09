Gianmarco Pozzecco: “Europei basket? Qualificazione meritata” (Di mercoledì 7 settembre 2022) La gioia è tanta ed estremamente giustificata. La Nazionale italiana di pallacanestro si è qualificata meritatamente agli ottavi di finale degli Europei di basket in corso di svolgimento. Un percorso in perfetto equilibrio per gli azzurri che avevano vinto all’esordio contro Estonia per poi controllare sotto ai colpi di Grecia ed Ucraina. Quella contro la Croazia, sfida andata in scena ieri, era un dentro-fuori da non poter sbagliare. L’Italia ha vinto e convinto staccando il pass al turno successivo che si giocherà a Berlino. Per la felicità di Gianmarco Pozzecco, il CT di questo grande ed affiatato gruppo che ha perso per infortunio, per altro, il suo giocatore più decisivo. Le parole di Gianmarco Pozzecco dopo la Qualificazione dell’Italia agli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) La gioia è tanta ed estremamente giustificata. La Nazionale italiana di pallacanestro si è qualificatamente agli ottavi di finale deglidiin corso di svolgimento. Un percorso in perfetto equilibrio per gli azzurri che avevano vinto all’esordio contro Estonia per poi controllare sotto ai colpi di Grecia ed Ucraina. Quella contro la Croazia, sfida andata in scena ieri, era un dentro-fuori da non poter sbagliare. L’Italia ha vinto e convinto staccando il pass al turno successivo che si giocherà a Berlino. Per la felicità di, il CT di questo grande ed affiatato gruppo che ha perso per infortunio, per altro, il suo giocatore più decisivo. Le parole didopo ladell’Italia agli ...

