Germania, il nuovo piano di aiuti: tetto nazionale al prezzo dell’energia e (da gennaio) un “reddito di cittadinanza” da 500 euro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Parlamento tedesco ha iniziato a discutere la legge di Bilancio per il 2023 e il terzo pacchetto di sgravi anti inflazione per i cittadini, che vale oltre 65 miliardi di euro e mira a coniugare maggiore solidarietà per i ceti più deboli a maggiore equità nel distribuire i benefici. Sono previsti sia contributi diretti per le fasce più vulnerabili sia sgravi fiscali. Inoltre sarà riformato il sistema di aiuti sociali. La cerchia degli aventi diritto alle indennità di residenza (Wohngeld) verrà estesa a due milioni di cittadini e il contributo includerà delle componenti durature a compensazione dei costi di riscaldamento e tutela del clima. L’esecutivo guidato da Olaf Scholz, inoltre, ha annunciato l’intenzione di avviare un programma per aiutare le imprese energivore negli investimenti per l’efficientamento energetico e la modernizzazione. Contributi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Parlamento tedesco ha iniziato a discutere la legge di Bilancio per il 2023 e il terzo pacchetto di sgravi anti inflazione per i cittadini, che vale oltre 65 miliardi die mira a coniugare maggiore solidarietà per i ceti più deboli a maggiore equità nel distribuire i benefici. Sono previsti sia contributi diretti per le fasce più vulnerabili sia sgravi fiscali. Inoltre sarà riformato il sistema disociali. La cerchia degli aventi diritto alle indennità di residenza (Wohngeld) verrà estesa a due milioni di cittadini e il contributo includerà delle componenti durature a compensazione dei costi di riscaldamento e tutela del clima. L’esecutivo guidato da Olaf Scholz, inoltre, ha annunciato l’intenzione di avviare un programma per aiutare le imprese energivore negli investimenti per l’efficientamento energetico e la modernizzazione. Contributi ...

