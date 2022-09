Germania e Francia si scambiano gas e elettricità: l’Italia può anche morire (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’asse Berlino-Parigi è stato l’architrave che ha sorretto l’Unione europea fin dalle sue origini. Il rapporto tra Germania e Francia è stato idilliaco fin dal dopoguerra, sebbene per Germania intendiamo quella Ovest fino alla riunificazione. Hanno plasmato l’Unione europea a loro piacimento, sebbene i francesi abbiano finito per diventare subalterni ai tedeschi nell’ultimo decennio. Difettando L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’asse Berlino-Parigi è stato l’architrave che ha sorretto l’Unione europea fin dalle sue origini. Il rapporto traè stato idilliaco fin dal dopoguerra, sebbene perintendiamo quella Ovest fino alla riunificazione. Hanno plasmato l’Unione europea a loro piacimento, sebbene i francesi abbiano finito per diventare subalterni ai tedeschi nell’ultimo decennio. Difettando L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

ilfoglio_it : La Lega in Italia, Le Pen in Francia, AfD in Germania, Fpö in Austria, Spd in Rep. ceca. Il gruppo di Identità e De… - AndreaOrlandosp : In Europa Orban, l'alleato di Salvini e Meloni, blocca l'introduzione della tassa minima globale. Credo che noi dov… - MarcelloFoa : Dunque: la Francia fornirà #gas alla Germania, Berlino darà #elettricità a Parigi. Tutti gli altri Paesi, inclusa l… - RiRi02335129 : RT @liliaragnar: MI RIFERISCONO CHE LA GERMANIA NON HA INTENZIONE DI RINUNCIARE AL GAS RUSSO! QUINDI... TOGLIENDO #SPAGNA #PORTOGALLO #FRA… - lazzagiampi : @serracchiani Perché adesso gli accordi tra Francia e Germania lasciando il resto dell’Europa fanno bene sei sempre più ignorante caprona -