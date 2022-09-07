Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 8 del 08 Settembre 2022

girasole_74 : RT @FollieTurche: UN'ALTRA SERIE DAVVERO INTERESSANTE È 'GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI' LORO SONO SONGÜL & SADI ?? (spezzone puntata 3) @Follie… - AlexiaMT94 : @Saretta13885 ?????? Comunque sto cominciando sta sera quella gelsin hayat e come cavolo continua. Lei mi piace semp… -

Karsisinda yarali olarak Sadi’yi gören Derya saskinliginin ardindan hemen Sadi’yi tedavi etmeye baslar. Yillar önce terk ettigi Derya ve sahte karisi Songül’le ayni mekanda uzun saatler geçirecek olan ...Gelsin Hayat Bildigi Gibi yeni bölümden bir fragman daha geldi. 8. bölüm 2. Fragmanda; Derya geçmisin hesabini sorarken Sadi, Derya’ya meydan okuyor. Songül, Sadi’ye veda sözleri söylerken bomba bagli ...