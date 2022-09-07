Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 8 del 08 Settembre 2022 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vedendo Sadi ferita davanti a lei, Derya inizia immediatamente a curare Sadi dopo la sua sorpresa. La situazione non sarà facile per Sadi e i due ex amanti, che trascorreranno lunghe ore nello stesso posto con Derya e la sua finta moglie Songül, che ha lasciato anni fa. Aygun, che apprende dalla nota di Celal L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
girasole_74 : RT @FollieTurche: UN'ALTRA SERIE DAVVERO INTERESSANTE È 'GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI' LORO SONO SONGÜL & SADI ?? (spezzone puntata 3) @Follie… - AlexiaMT94 : @Saretta13885 ?????? Comunque sto cominciando sta sera quella gelsin hayat e come cavolo continua. Lei mi piace semp… -
Gelsin Hayat Bildigi Gibi... HESAPLASMALAR BASLIYOR!Karsisinda yarali olarak Sadi’yi gören Derya saskinliginin ardindan hemen Sadi’yi tedavi etmeye baslar. Yillar önce terk ettigi Derya ve sahte karisi Songül’le ayni mekanda uzun saatler geçirecek olan ...
Gelsin Hayat Bildigi Gibi 8. Yeni bölüm 2. fragmani yayinda!Gelsin Hayat Bildigi Gibi yeni bölümden bir fragman daha geldi. 8. bölüm 2. Fragmanda; Derya geçmisin hesabini sorarken Sadi, Derya’ya meydan okuyor. Songül, Sadi’ye veda sözleri söylerken bomba bagli ...
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