Gazzetta – Roma – Kluivert, niente permesso di lavoro UK. Salta il Fulham (Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-08-31 09:16:46 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Il visto per giocare oltremanica – necessario dopo la Brexit – è stato negato all’olandese della Roma per mancanza di requisiti: troppo basso il numero di presenze in nazionale e nel club Una doccia gelata per la Roma: Justin Kluivert non ha i requisiti, dopo la Brexit, per giocare in Premier e quindi il trasferimento al Fulham è Saltato. La Roma, per adesso, non commenta ufficialmente, ma il danno è rilevante: vengono a mancare 9 milioni di euro della cessione in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza. Il club giallorosso e quello inglese trattavano da settimane, ma evidentemente il Fulham non sapeva quali fossero i criteri per tesserare un giocatore per loro extracomunitario. I ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-08-31 09:16:46 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Il visto per giocare oltremanica – necessario dopo la Brexit – è stato negato all’olandese dellaper mancanza di requisiti: troppo basso il numero di presenze in nazionale e nel club Una doccia gelata per la: Justinnon ha i requisiti, dopo la Brexit, per giocare in Premier e quindi il trasferimento alto. La, per adesso, non commenta ufficialmente, ma il danno è rilevante: vengono a mancare 9 milioni di euro della cessione in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza. Il club giallorosso e quello inglese trattavano da settimane, ma evidentemente ilnon sapeva quali fossero i criteri per tesserare un giocatore per loro extracomunitario. I ...

Gazzetta_it : Alla scoperta di Camara: vestiva Roma prima di essere della Roma #calciomercato - Dalla_SerieA : Bologna, ufficiale esonero di Mihajlovic: Ranieri in pole per la panchina - - Sisifo1900 : Forse @Gazzetta_it e @repubblica vogliono parlarne. O forse sono impegnati a capire la differenza tra un contenzios… - Kore_1993 : @Sisifo1900 @Gazzetta_it Non me ne frega nulla di immobile, di mourinho, della Lazio e della Roma... Ma anche se no… - sportli26181512 : Roma tra campo e mercato. Mou non è soddisfatto e Pinto pensa a 2 svincolati: Secondo la Gazzetta dello Sport, la R… -