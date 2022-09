Gasolio, il carburante preferito dagli speculatori. L'Unione consumatori: 'L'aumento del 16 per cento si spiega solo così' (Di mercoledì 7 settembre 2022) E' il Gasolio il carburante "preferito" dagli speculatori? Sembrerebbe di sì, almeno a giudicare dalle affermazioni di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, che analizzando ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) E' ilil? Sembrerebbe di sì, almeno a giudicare dalle affermazioni di Massimiliano Dona, presidente dell'nazionale, che analizzando ...

SFrige_ : @durezzadelviver Ma non buttano soldi per sostenere i prezzi del carburante. Attualmente in Svizzera (dove prima si… - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: #caroenergia Aiuti agli #agricoltori per contrastare i rincari del #gasolioagricolo #IoSeguoTgr - TgrRaiMolise : #caroenergia Aiuti agli #agricoltori per contrastare i rincari del #gasolioagricolo #IoSeguoTgr - infoitinterno : 'Esaurito', distributori carburante a secco in Puglia. 'Gasolio agricolo quasi finito' - JoeCool_____ : Promemoria per la @ScuderiaFerrari per #monzagp: - le gomme sono 4 - nel serbatoio del carburante ci va benzina no… -