Gas, Ue-kamikaze: perché il nuovo piano può far saltare l'Italia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Che la Ue abbia deciso di reagire è un dato di fatto. Si tratta di capire come. Ieri Ursula von der Leyen ha ribadito che la Ue è decisa più che mai ad imporre un tetto al prezzo del gas russo. E lo stesso ha annunciato anche il presidente francese Emmanuel Macron dopo aver parlato, udite udite, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, finora assai scettico sulle misure anti-Putin in campo energetico (ma pronto a rinnegare le politiche verdi lasciando aperte due centrali nucleari almeno fino al prossimo aprile). Epperò mentre cresce il nervosismo della Russia, che continua a minacciare di lasciarci a secco se non saltano le sanzioni, e quello dei mercati, il prezzo del gas ieri si è di nuovo impennato, toccando picchi di 290 euro per Mwh (ma chiudendo a 245, +14%) e trascinandosi dietro tutte le principali borse europee (Milano -2,01%), cosa abbia veramente intenzione ...

