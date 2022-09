Gas | perché se Putin chiude i rubinetti il piano di risparmio energetico non basterà per l’inverno | «L’unica è il razionamento»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilnazionale di contenimento dei consumi di gas naturale non. E la prossima tappa sono i razionamenti. Il regolamento per i risparmi energetici pubblicato ieri dal ministro Roberto Cingolani promette unpotenziale di 5,3 miliardi di metri cubi di gas. Ma secondo gli esperti alla fine ne arriveranno al massimo 3. Che in ogni caso non basteranno per sopperire ai 29 miliardi che ha fornito in media la Russia. Anche se arriverà quello dall’Algeria (7 o 8 miliardi), funzioneranno a pieno regime i tre rigassificatori e il Tap e le centrali a carbone. Queste misure, insieme, porteranno al massimo 20 miliardi di metri cubi. E si parla di una stima annua. Per questo, se alla finedeciderà dire del tutto idi Nord Stream 1...