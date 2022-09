fisco24_info : Gas: Deutsche Bank, Germania destinata alla recessione: 'Prezzi resteranno alti, minacciano l'economia' - AngiolinaRuta : RT @angelo_falanga: Deutsche Welle sulla manifestazione filo-russa di Colonia due giorni fa. 'È molto semplice: sono un fornaio e probabil… - cocchi2a : RT @angelo_falanga: Deutsche Welle sulla manifestazione filo-russa di Colonia due giorni fa. 'È molto semplice: sono un fornaio e probabil… - marino29b : RT @angelo_falanga: Deutsche Welle sulla manifestazione filo-russa di Colonia due giorni fa. 'È molto semplice: sono un fornaio e probabil… - foghel79 : RT @angelo_falanga: Deutsche Welle sulla manifestazione filo-russa di Colonia due giorni fa. 'È molto semplice: sono un fornaio e probabil… -

Milano Finanza

La Germania va verso la recessione a causa dei prezzi, schizzati verso l'alto, dell'energia: lo ha detto l'ad diBank, Christian Sewing, sottolineando i rischi di un aggravarsi del "crunch" in Europa. I prezzi dell'energia resteranno alti "per diverso tempo" creando "una minaccia alla nostra ......a sconvolgimenti ancora più imprevedibili di quelli che caratterizzano mercati primari (e ... con sede nella città tedesca di Lipsia e partecipato a maggioranza daBorse. " L'esposizione ... Crisi energetica, Bonomi: se la Russia interrompe le forniture di gas a rischio 2 aziende su 10 La Germania va verso la recessione a causa dei prezzi, schizzati verso l'alto, dell'energia: lo ha detto l'ad di Deutsche Bank, Christian Sewing, sottolineando i rischi di un aggravarsi del "gas crunc ...Buongiorno. I prezzi del gas in Europa hanno subito una nuova impennata, le borse sono affondate, con Piazza Affari che ha perso più del 2 per cento, e l’euro è sceso ai minimi sul dollaro dal 2002 a ...