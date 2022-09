Gas, Cingolani: “Il piano per ridurre i consumi di gas nel Paese è sostenibile, ed assicura un forte risparmio” (Di mercoledì 7 settembre 2022) ”Se la collettività si comporta in maniera sobria nei consumi energetici a livello volontario si risparmia una quantità di gas che può arrivare quasi un terzo di quella che prendevamo prima dalla Russia ogni anno. Abbiamo fatto un piano per abitazioni private che non è draconiano, ma sostenibile. Stiamo lavorando con le aziende e con Confindustria per fare un piano per i consumi industriali”. Gas, Cingolani: “Il piano per ridurre i consumi di gas nel Paese è sostenibile, e può assicurare un forte risparmio” Dunque, ha tenuto a rimarcare stamane dai microfoni di Radio Capital il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) ”Se la collettività si comporta in maniera sobria neienergetici a livello volontario si risparmia una quantità di gas che può arrivare quasi un terzo di quella che prendevamo prima dalla Russia ogni anno. Abbiamo fatto unper abitazioni private che non è draconiano, ma. Stiamo lavorando con le aziende e con Confindustria per fare unper iindustriali”. Gas,: “Ilperdi gas nel, e puòre un” Dunque, ha tenuto a rimarcare stamane dai microfoni di Radio Capital il ministro per la transizione ecologica, Roberto, ...

petergomezblog : La Russia attacca il piano gas di Cingolani: “Imposto da Bruxelles e Washington. Ma alla fine saranno gli italiani… - LaVeritaWeb : Il ministro Roberto Cingolani conferma l’abbassamento dei termosifoni, con limiti diversi in ogni area del Paese. M… - RaiNews : Il ministro della transizione ecologica: 'totale indipendenza dal gas russo nel 2024' - PortoFedora : RT @LaVeritaWeb: Il ministro Roberto Cingolani conferma l’abbassamento dei termosifoni, con limiti diversi in ogni area del Paese. Ma per r… - stormi1904 : RT @tempoweb: Piano Cingolani per risparmiare energia Case più fredde e docce lampo @lefrasidiosho per #iltempodioshø #7settembre https://… -