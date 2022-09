Gas, Cingolani: "Chiederemo agli italiani sacrifici, ma saranno piccoli" (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Italia adesso è finita nel mirino della Russia per la questione del gas. La portavoce del ministro degli Esteri Zakharova ha attaccato con parole molto forti. "Il piano Cingolani? Imposto a Roma da Bruxelles, che agisce su ordini di Washington. Ma a soffrire saranno gli italiani". immediata arriva la replica del ministro per la transizione ecologica. "È un attacco - spiega Cingolani al Corriere della Sera - che rivela una mentalità totalitaria. Noi non prendiamo ordini da nessuno. L’Italia è un Paese libero, democratico e collabora con la Ue per fare fronte comune anche sui problemi energetici. Loro stanno dando grande sofferenza ai cittadini russi, mentre noi non daremo grande sofferenza ai nostri. In pochi mesi, con una operazione ampia di differenziazione delle sorgenti, abbiamo dimezzato la dipendenza dal gas ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Italia adesso è finita nel mirino della Russia per la questione del gas. La portavoce del ministro degli Esteri Zakharova ha attaccato con parole molto forti. "Il piano? Imposto a Roma da Bruxelles, che agisce su ordini di Washington. Ma a soffriregli". immediata arriva la replica del ministro per la transizione ecologica. "È un attacco - spiegaal Corriere della Sera - che rivela una mentalità totalitaria. Noi non prendiamo ordini da nessuno. L’Italia è un Paese libero, democratico e collabora con la Ue per fare fronte comune anche sui problemi energetici. Loro stanno dando grande sofferenza ai cittadini russi, mentre noi non daremo grande sofferenza ai nostri. In pochi mesi, con una operazione ampia di differenziazione delle sorgenti, abbiamo dimezzato la dipendenza dal gas ...

