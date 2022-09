Gaby Schuster era Wanda Nara prima di Wanda Nara

La Gazzetta dello Sport

All'interno della categoria, già di per sé piuttosto variegata, di chi 'cura' gli interessi degli sportivi professionisti e in particolare dei calciatori, c'è una tipologia di agenti i quali, oltre ...All'interno della categoria, già di per sé piuttosto variegata, di chi 'cura' gli interessi degli sportivi professionisti e in particolare dei calciatori, c'è una tipologia di agenti i quali, oltre ... Gaby Schuster come Wanda Nara, la prima moglie procuratrice