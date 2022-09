“Fuori dal coro”, giornalista aggredita in diretta: Mario Giordano senza parole (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Fuori dal coro“, programma televisivo in onda su Rete 4 e condotto da Mario Giordano. Nel corso della puntata è stato mandato in onda un servizio sugli abusivi che occupano in modo improprio le abitazioni. La giornalista del programma di Mario Giordano ha rischiato grosso, in quanto è stata aggredita verbalmente. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) “Fuori dal coro”, testimonianza clamorosa sul vaccino: “Non ho camminato per sei mesi” Tutto sulla trasmissione “Fuori dal coro” “Fuori dal coro” è un programma televisivo che va in onda in prima ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “dal“, programma televisivo in onda su Rete 4 e condotto da. Nel corso della puntata è stato mandato in onda un servizio sugli abusivi che occupano in modo improprio le abitazioni. Ladel programma diha rischiato grosso, in quanto è stataverbalmente. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) “dal”, testimonianza clamorosa sul vaccino: “Non ho camminato per sei mesi” Tutto sulla trasmissione “dal” “dal” è un programma televisivo che va in onda in prima ...

