Frode fiscale da 1,8 miliardi, indagate 15 società della grande distribuzione come Gs e Auchan. Sequestrati 260 milioni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Frode fiscale da 1,8 miliardi, indagate 15 società della grande distribuzione come Gs e Auchan. Il gip ha ordinato il sequestro di 260 milioni di euro. Tra i responsabili, sono state individuate 39 persone fisiche e 7 persone giuridiche. Frode fiscale da 1,8 miliardi, indagate 15 società della grande distribuzione come Gs e Auchan Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha condotto un’inchiesta coordinata dai pm Nicola Rossato e Stefano Civardi che ha portato alla scoperta di una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022)da 1,815Gs e. Il gip ha ordinato il sequestro di 260di euro. Tra i responsabili, sono state individuate 39 persone fisiche e 7 persone giuridiche.da 1,815Gs eIl Nucleo di polizia economico-finanziariaGuardia di Finanza di Milano ha condotto un’inchiesta coordinata dai pm Nicola Rossato e Stefano Civardi che ha portato alla scoperta di una ...

Corriere : Milano, frode fiscale nei supermercati, sequestrati 67 milioni di euro a Auchan e Gs - _Carabinieri_ : Brescia: #Carabinieri e @GDF eseguono misure cautelari nei confronti di 27 persone per riciclaggio e frode fiscale.… - RaiNews : Sequestro preventivo di 260 milioni di euro, indagati imprenditori bresciani e campani - TgrRai : False fatture per due miliardi di euro e 280 milioni di evasione dell'Iva, nove persone agli arresti domiciliari. C… - andfranchini : #Carrefour e #Auchan coinvolte in una maxi frode fiscale -