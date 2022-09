Francesco Totti, chi è la famosa avvocatessa che ha ingaggiato contro Ilary Blasy (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora non è noto se quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarà un divorzio consensuale o giudiziario, dunque decisamente più combattuto. Probabilmente in previsione di ciò, l’ex capitano della Roma non ha ingaggiato un’avvocato qualunque, bensì la divorzista più famosa e brava d’Italia. Stiamo parlando di Annamaria Bernardini De Pace, che ha seguito decine di divorzi vip e che è l’ex suocera di Raoul Bova, ovvero la madre della prima moglie dell’attore, Chiara Giordano. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! Un’altra stagione televisiva si appresta ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora non è noto se quello traBlasi sarà un divorzio consensuale o giudiziario, dunque decisamente più combattuto. Probabilmente in previsione di ciò, l’ex capitano della Roma non haun’avvocato qualunque, bensì la divorzista piùe brava d’Italia. Stiamo parlando di Annamaria Bernardini De Pace, che ha seguito decine di divorzi vip e che è l’ex suocera di Raoul Bova, ovvero la madre della prima moglie dell’attore, Chiara Giordano. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! Un’altra stagione televisiva si appresta ...

