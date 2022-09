Francesca Della Valle contro Pomeriggio 5, Barbara D’Urso: ‘Noi vogliamo bene a Lando Buzzanca’ (Di mercoledì 7 settembre 2022) Barbara D’Urso torna sul caso di Lando Buzzanca. Durante la puntata di Pomeriggio 5 del 6 settembre, infatti, la D’Urso ha trattato di nuovo il caso dell’attore, ricoverato in RSA, struttura dalla quale la compagna Francesca Della Valle chiede sia “rilasciato” per poter tornare a casa. Leggi anche: Barbara D’Urso: chi è, età, carriera, Instagram, fidanzato oggi, stipendio, programmi tv, La Pupa e il Secchione Della Valle: “Ho denunciato Pomeriggio 5 per calunnia” La battaglia contro il figlio Massimiliano continua e oggi l’accusa Della giornalista arriva al programma condotto dalla D’Urso, “colpevole” di fare audience ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022)torna sul caso diBuzzanca. Durante la puntata di5 del 6 settembre, infatti, laha trattato di nuovo il caso dell’attore, ricoverato in RSA, struttura dalla quale la compagnachiede sia “rilasciato” per poter tornare a casa. Leggi anche:: chi è, età, carriera, Instagram, fidanzato oggi, stipendio, programmi tv, La Pupa e il Secchione: “Ho denunciato5 per calunnia” La battagliail figlio Massimiliano continua e oggi l’accusagiornalista arriva al programma condotto dalla, “colpevole” di fare audience ...

