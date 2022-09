Francesca Chillemi e Can Yaman, red carpet in total black (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ci sono coppie che incantano per la bellezza e l’intensità di un gesto o di uno sguardo. Francesca Chillemi e Can Yaman fanno parte di questa categoria. Il loro arrivo sul red carpet di Venezia ha scatenato gli obiettivi dei fotografi e catturato l’attenzione dei fan che hanno chiesto un bacio tra i due. Il gesto avrebbe rappresentato la conferma delle voci che circolano da qualche tempo e che narrano di un forte feeling tra Chillemi e Yaman, un’attrazione nata sul set della fiction Viola come il mare. In realtà non solo il bacio non è arrivato, ma pare che la forte intesa tra i due sia limitata al solo rapporto professionale. Del resto Francesca Chillemi fa coppia fissa con Stefano Rosso, erede della celebre casa di moda Diesel. Nel 2016 i due hanno ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ci sono coppie che incantano per la bellezza e l’intensità di un gesto o di uno sguardo.e Canfanno parte di questa categoria. Il loro arrivo sul reddi Venezia ha scatenato gli obiettivi dei fotografi e catturato l’attenzione dei fan che hanno chiesto un bacio tra i due. Il gesto avrebbe rappresentato la conferma delle voci che circolano da qualche tempo e che narrano di un forte feeling tra, un’attrazione nata sul set della fiction Viola come il mare. In realtà non solo il bacio non è arrivato, ma pare che la forte intesa tra i due sia limitata al solo rapporto professionale. Del restofa coppia fissa con Stefano Rosso, erede della celebre casa di moda Diesel. Nel 2016 i due hanno ...

