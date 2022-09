“Forza Pisa | Livorno m…” | la gaffe disastrosa di Letta | rischia di perdere pure una delle roccaforti rosse

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “merda”. Voleva fare lo spiritoso Enricono. Ma se uno non ce l’ha, il senso dell’umorismo non se lo può dare, gli viene male. Anon solo viene male, ma con la sua “geniale” battutadi inimicarsio unadi sinistra come. La città toscana è unapoche città in cui il Pd ha la certezza di vincere. Ma ormai, più prudente usare il passato: aveva la certezza di vincere. Il popolo livornese sui social non la prende affatto bene. Ladurante la Festa dell’Unità aè virale e sanguinosa per il disastroso. Anche se nell’immaginario collettivo l’eterna ...