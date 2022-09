Formazioni ufficiali Napoli Liverpool | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ledimatch valido per la prima giornata della Champions League 2022-23: leEcco gli schieramentidi, match valido per la prima giornata della Champions League 2022-23:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Fabinho, Elliott; Salah, Firmino, Luis Diaz. All. Klopp L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter : Le formazioni ufficiali della prima giornata di #UYL Inter - Bayern Monaco ?? - passione_inter : ?? INTER-BAYERN MONACO LE FORMAZIONI UFFICIALI ?? Inzaghi stravolge la formazione rispetto al Derby, prima da titol… - CalcioPillole : #UCL: le formazioni ufficiali di #InterFCB e #NapoliLiverpool - Anto_ni_o___ : RT @DiMarzio: #UCL I Le formazioni ufficiali della partita fra @sscnapoli e @LFC - venti4ore : Napoli – Liverpool: le formazioni ufficiali – Italia -

Ledi Inter - Bayern Monaco INTER (3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries , Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: ...Napoli - Liverpool, leNAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All . Spalletti. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Formazioni ufficiali Napoli-Liverpool - Il Napoli ospita il Liverpool per la prima sfida di Champions League della stagione dopo due stagioni di assenza ...