Formazioni ufficiali Barcellona-Plzen, Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Barcellona-Plzen, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2022/2023. Blaugrana super favoriti in questo esordio europeo contro i campioni di Repubblica Ceca. Attesa per vedere Robert Lewandowski impegnato in Champions con la maglia degli spagnoli. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 7 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Barcellona: Ter Stegen, Dembelè, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Christensen, Jordi Alba, Kessie, S. Roberto, De Jong, Kounde Plzen: Stanek, Havel, Pernica, Hejda, Jemelka, Bucha, Kalvach, Sykora, Vlkanova, Mosquera, Chory SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ledi, sfida valida per la fase a gironi di. Blaugrana super favoriti in questo esordio europeo contro i campioni di Repubblica Ceca. Attesa per vedere Robert Lewandowski impegnato incon la maglia degli spagnoli. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 7 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Ter Stegen, Dembelè, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Christensen, Jordi Alba, Kessie, S. Roberto, De Jong, Kounde: Stanek, Havel, Pernica, Hejda, Jemelka, Bucha, Kalvach, Sykora, Vlkanova, Mosquera, Chory SportFace.

Inter : Le formazioni ufficiali della prima giornata di #UYL Inter - Bayern Monaco ?? - sportli26181512 : Inter-Bayern Monaco: le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: L'Inter, dopo la sconfitta nel derby,… - sportli26181512 : Napoli-Liverpool, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Gli azzurri ritrovano il Liverpool all'esordio… - manupass62 : RT @areanapoliit: ?? #NapoliLiverpool, formazioni ufficiali. Olivera titolare! Le scelte: - zazoomblog : Napoli-Liverpool le formazioni ufficiali: una sorpresa per Spalletti Nunez in panchina - #Napoli-Liverpool… -