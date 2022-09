Forello | togliere soldi alla Mafia | legalizzando la cannabis

Leggi su vivendopalermo.news

(Di mercoledì 7 settembre 2022)la. Secondo il candidato al senato per +Europa, legalizzare laandrebbe a colpire direttamente le organizzazioni criminali come la.I possessori diin modo regolare, potrebbero coltivarla o acquistarla legalmente, sia per uso ricreativo che terapeutico. In questo modo si andrebbe a staccare il contatto con gli spacciatori della. “…Le politiche proibizioniste non hanno impatto nel contrastare il mercato illegale, hanno invece severe ripercussioni sul sistema giudiziario e causando il sovraffollamento delle carceri, con ricadute sulla collettività. Nel 2016, dDirezione Nazionale ...