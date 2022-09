Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro. Rompono invece di ringraziarti” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come al solito non le manda a dire Flavio Briatore. L’imprenditore solleva un nuovo polverone, lanciando una provocazione delle sue. Dopo le polemiche sulla pizza troppo costosa del suo ristorante e gli insulti per i danni causati dal maltempo al Twiga di Forte dei Marmi, il patron del Billionaire ha parlato della difficoltà di investire in Italia. Briatore, intervistato da mediawebchannel, ha dichiarato che la politica spesso non agevola le assunzioni, ma la colpa è anche nell’atteggiamento di molti nei confronti di chi investe: “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro”, tuona Briatore, “invece loro sui ricchi… Ricchi cosa vuol ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come al solito non le manda a dire. L’imprenditore solleva un nuovo polverone, lanciando una provocazione delle sue. Dopo le polemiche sulla pizza troppo costosa del suo ristorante e gli insulti per i danni causati dal maltempo al Twiga di Forte dei Marmi, il patron del Billionaire ha parlato della difficoltà di investire in Italia., intervistato da mediawebchannel, ha dichiarato che la politica spesso non agevola le assunzioni, ma la colpa è anche nell’atteggiamento di molti nei confronti di chi investe: “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho maiundi”, tuona, “loro sui ricchi… Ricchi cosa vuol ...

fanpage : “Non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***. Il Paese ver… - Aramcheck76 : Voi capite che, non per tutti per carità, ma per qualcuno Stalin serve. - FioreFio4 : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… - federicabrunzo : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… - Emma_Interista : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… -