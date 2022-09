Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare lavoro” (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro”. Flavio Briatore infiamma i social. Il manager pubblica su Instagram un estratto dell’intervista a mediawebchannel.it. “Chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, investe sempre”, dice Briatore. “Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni e abbiamo 1500 dipendenti. Invece di ringraziarti, rompono anche il c… Il paese vero è questo qui, c’è una rabbia sociale enorme”, aggiunge chiedendo espressamente ai follower un parere sul tema: “Vorrei sapere cosa ne pensate nei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io non ho maiunposti di”.infiamma i social. Il manager pubblica su Instagram un estratto dell’intervista a mediawebchannel.it. “Chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho maiunposti di. Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, investe sempre”, dice. “Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni e abbiamo 1500 dipendenti. Invece di ringraziarti, rompono anche il c… Il paese vero è questo qui, c’è una rabbia sociale enorme”, aggiunge chiedendo espressamente ai follower un parere sul tema: “Vorrei sapere cosa ne pensate nei ...

fanpage : “Non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***. Il Paese ver… - Nena_Nina_Schi : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… - eErgaOmnes : RT @Aramcheck76: Voi capite che, non per tutti per carità, ma per qualcuno Stalin serve. - sanaka21 : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… - windsurf1959 : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… -