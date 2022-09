Fiorentina, Amoruso: «Non sottovaluterà la Conference» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole di Lorenzo Amoruso ha parlato del prossimo impegno di Conference League della Fiorentina contro il Riga Intervistato da Radio Bruno Toscana, Lorenzo Amoruso ha parlato del prossimo impegno della Fiorentina di Conference League. Di seguito le sue parole. Conference LEAGUE – «Non credo esista il rischio di sottovalutare la partita, conoscendo Italiano: vuole sempre tutti pronti e concentrati. Solitamente, in Europa si incontrano avversarie che pressano molto di più, vediamo se lo farà anche la sorpresa del torneo». DIFESA – «Domani la scelta è forzata. Evidentemente, Ranieri è stato ritenuto all’altezza. Può stare anche al centro della difesa, nonostante abbia giocato spesso largo a Salerno. Italiano cerca di integrare tutti, ma Ranieri avrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole di Lorenzoha parlato del prossimo impegno diLeague dellacontro il Riga Intervistato da Radio Bruno Toscana, Lorenzoha parlato del prossimo impegno delladiLeague. Di seguito le sue parole.LEAGUE – «Non credo esista il rischio di sottovalutare la partita, conoscendo Italiano: vuole sempre tutti pronti e concentrati. Solitamente, in Europa si incontrano avversarie che pressano molto di più, vediamo se lo farà anche la sorpresa del torneo». DIFESA – «Domani la scelta è forzata. Evidentemente, Ranieri è stato ritenuto all’altezza. Può stare anche al centro della difesa, nonostante abbia giocato spesso largo a Salerno. Italiano cerca di integrare tutti, ma Ranieri avrebbe ...

