«Finale a Sorpresa - Official Competition» in prima tv Sky Cinema e streaming NOW (Di mercoledì 7 settembre 2022) Arriva in prima tv su Sky mercoledì 7 settembre Finale A Sorpresa – Official Competition, commedia sarcastica diretta da Gastón Duprat e Mariano Cohn presentata in concorso alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Nel castuna strepitosa Penélope Cruz,... Leggi su digital-news (Di mercoledì 7 settembre 2022) Arriva intv su Sky mercoledì 7 settembre, commedia sarcastica diretta da Gastón Duprat e Mariano Cohn presentata in concorso alla 78esima Mostra Internazionale d’Artetografica di Venezia, alle 21.15 su SkyDue, insu NOW e disponibile on demand. Nel castuna strepitosa Penélope Cruz,...

zazoomblog : Stasera in tv c’è Finale a sorpresa con Penelope Cruz regista eccentrica e Antonio Banderas attore sciupafemm… - ronniehowlett3 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: In prima tv @SkyCinema e @NOWTV_It mercoledì 7 settembre “Finale a sorpresa – Official Competition”, #PenelopeCruz #an… - SMSNEWSOFFICIAL : In prima tv @SkyCinema e @NOWTV_It mercoledì 7 settembre “Finale a sorpresa – Official Competition”, #PenelopeCruz… - tizianocavani : @MenteLesbica In 'Finale a sorpresa' fa la parte di una regista lsb con un lungo e appassionato bacio durante un casting... - MontiFrancy82 : In prima tv @SkyCinema e @NOWTV_It mercoledì 7 settembre “Finale a sorpresa – Official Competition”, con… -