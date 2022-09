FIFA 23: Svelato il terzo kit della Juventus per la stagione 2022/23 (Di mercoledì 7 settembre 2022) EA Sports, con un breve comunicato apparso sui social, ha Svelato il terzo kit della Juventus per la stagione 2022/23. Grazie alla partnership in esclusiva tra la Juventus ed EA Sports, il kit che proponiamo in calce alla notizia sarà disponibile anche in FIFA 23. Ricordiamo che effettuando il preordine della versione Ultimate grazie Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di old gen possono essere trasferiti sulle console di nuova generazione, in particolare i contenuti della popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team, della modalità Volta senza alcun costo aggiuntivo. FIFA 23 è atteso nel mese di ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 7 settembre 2022) EA Sports, con un breve comunicato apparso sui social, hailkitper la/23. Grazie alla partnership in esclusiva tra laed EA Sports, il kit che proponiamo in calce alla notizia sarà disponibile anche in23. Ricordiamo che effettuando il preordineversione Ultimate grazie Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di old gen possono essere trasferiti sulle console di nuova generazione, in particolare i contenutipopolare modalità23 Ultimate Team,modalità Volta senza alcun costo aggiuntivo.23 è atteso nel mese di ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, ...

