Festival di Venezia, Elisabetta Gregoraci: pizzo nero e top-lingerie (Di mercoledì 7 settembre 2022) Elisabetta Gregoraci sbarca al Lido e sono tutti ai suoi piedi. Per il suo arrivo al Festival di Venezia, sceglie un look stratosferico, firmato Ermanno Scervino, che punta sull’eleganza seduce degli outfit ispirati alla lingerie. Elisabetta Gregoraci, look ispirato alla lingerie Elisabetta Gregoraci dunque lascia tutti senza fiato a Venezia79, che si conclude sabato 10 settembre, indossando un top nero che guarda alla lingerie, che mette in risalto gli addominali scolpiti, un blazer monopetto, dalla linea avvitata e dei pantaloni modello cargo con gamba dritta e tasconi laterali, tutto rigorosamente realizzato in prezioso pizzo macramè a motivi ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 settembre 2022)sbarca al Lido e sono tutti ai suoi piedi. Per il suo arrivo aldi, sceglie un look stratosferico, firmato Ermanno Scervino, che punta sull’eleganza seduce degli outfit ispirati alla, look ispirato alladunque lascia tutti senza fiato a79, che si conclude sabato 10 settembre, indossando un topche guarda alla, che mette in risalto gli addominali scolpiti, un blazer monopetto, dalla linea avvitata e dei pantaloni modello cargo con gamba dritta e tasconi laterali, tutto rigorosamente realizzato in preziosomacramè a motivi ...

