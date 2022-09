Ferrari SF90 Stradale - Versione Speciale o nuova XX? Al Ring c' è un prototipo misterioso

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Che sia laoppure no, questoè destinato a scaldare gli animi degli appassionati. Perché il modello di serie che ne deriverà innalzerà ulteriormente l'asticella delle prestazioni della gamma del Cavallino, proponendosi comedivora-cordoli dell'ibrida plug-in di Maranello. Al momento, però, non c'è nulla di certo: potrebbe trattarsi di unada pista destinata al programma Corse Clienti, oppure di uncon delle appendici aerodinamiche provvisorie pensate per simulare i livelli di carico di (molto meno vistosi) spoiler ed estrattori diconcezione. Nulla per il momento è certo, ma non è da escludere che quest'auto possa essere il "regalo" per i 75 anni della Rossa. ...

motorionline : #Ferrari #SF90 Challenge: versione da pista avvistata al Nurburgring [FOTO SPIA] - SuGibiAzizOlmak : RT @DailyFerrariTM: The 1000HP Ferrari SF90 Stradale ???? - SuGibiAzizOlmak : RT @DailyFerrariTM: Ferrari SF90 Stradale ????? - SuGibiAzizOlmak : RT @DailyFerrariTM: Ferrari SF90 Stradale ?? - SuGibiAzizOlmak : RT @DailyFerrariTM: Ferrari SF90 Stradale ?? -

Test in pista al Nurburgring per laVersione Speciale , evoluzione ancora più estrema della super ibrida del Cavallino che già in configurazione standard eroga 1.000 CV grazie alla combinazione del V8 e di tre motori ...All'apparenza, il servizio fotografico confezionato dai nostri reporter si concentra sulla ''solita''''Versione Speciale'' - una variante più estrema in chiave soprattutto aerodinamica -...Il grande alettone posteriore fa pensare a un allestimento pensato per la guida in pista, ma non è detta l'ultima parola ...Dovrebbe trattarsi della SF90 più estrema di sempre, con aerodinamica evoluta e oltre 1.000 CV Ferrari SF90 Versione Speciale, così dovrebbe chiamarsi questa versione davvero molto speciale della ibri ...