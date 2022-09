“Fa paura”. Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni, l’attacco: “Da donna non lo accetto” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Intervista a 360 gradi per Vanessa Incontrada, che ha attaccato duramente la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Quest’ultima è favorita per arrivare prima col suo partito alle prossime elezioni politiche del 25 settembre e potrebbe teoricamente diventare la prima donna presidente del Consiglio in Italia. Ora, la conduttrice televisiva e attrice ha deciso di metterla nel mirino e al Corriere della Sera ha utilizzato parole molto forti e decise, che non hanno bisogno di alcuna interpretazione. Non è comunque la prima volta che Vanessa Incontrada critichi Giorgia Meloni, ma comunque non è stato l’unico tema affrontato dalla donna. A proposito di Carlo Conti, ha detto: “Tra me e Carlo si è instaurato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Intervista a 360 gradi per, che ha attaccato duramente la leader di Fratelli d’Italia,. Quest’ultima è favorita per arrivare prima col suo partito alle prossime elezioni politiche del 25 settembre e potrebbe teoricamente diventare la primapresidente del Consiglio in Italia. Ora, la conduttrice televisiva e attrice ha deciso di metterla nel mirino e al Corriere della Sera ha utilizzato parole molto forti e decise, che non hanno bisogno di alcuna interpretazione. Non è comunque la prima volta checritichi, ma comunque non è stato l’unico tema affrontato dalla. A proposito di Carlo Conti, ha detto: “Tra me e Carlo si è instaurato un ...

