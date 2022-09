F1 | Ferrari e la grande paura che il trend di decrescita possa proseguire anche nel 2023

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 settembre 2022)ha cominciato il 2022 in maniera scintillante, tanto da essere la potenza egemone nei primi 3 GP. La situazione è cambiata non appena Red Bull ha effettuato la “cura dimagrante primaverile” alla propria RB18, dopo la quale la F1-75 ha comunque saputo tenere testa alla controparte di Milton Keynes. È però innegabile come, se ci sia statoun leggero cambiamento dei valori in campo, abbia sempre detto male alla Scuderia di Maranello. Per esempio sul piano dell’affidabilità, tramutatasi da punto di forza agli albori dell’annata agonistica a tallone d’Achille nel cuore della stessa. Inoltre le gare in cui le Rosse hanno sofferto sul piano prestazionale sono concentrate soprattutto dopo il giro di boa della stagione. Non a caso, da favorito per vincere il Mondiale, il Cavallino Rampante si è trovato prima in bagarre nel confronto con il Toro ...