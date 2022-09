F1 22: Disponibile la Livrea Ferrari Speciale Giallo Modena Italian Gp (Di mercoledì 7 settembre 2022) Codemasters ed Electronic Arts si uniscono ai festeggiamenti per il Gran Premio d’Italia della Scuderia Ferrari con l’ultimo aggiornamento gratuito per EA SPORTS F1 22, Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e PC. Gli oggetti speciali Giallo Modena a tempo limitato, tra cui la Livrea della vettura, le divise dei piloti, le divise dei box, il casco e gli stivali, lanciati oggi dalla Ferrari in vista del FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022, saranno disponibili gratuitamente nel gioco per tutti i giocatori il 12 settembre per un mese. L’aggiornamento include anche il Circuito Internazionale di Shanghai e un evento settimanale dedicato a Zhou Guanyu per commemorare la Festa della Luna cinese. La Livrea, originariamente progettata ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 7 settembre 2022) Codemasters ed Electronic Arts si uniscono ai festeggiamenti per il Gran Premio d’Italia della Scuderiacon l’ultimo aggiornamento gratuito per EA SPORTS F1 22,per PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e PC. Gli oggetti specialia tempo limitato, tra cui ladella vettura, le divise dei piloti, le divise dei box, il casco e gli stivali, lanciati oggi dallain vista del FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022, saranno disponibili gratuitamente nel gioco per tutti i giocatori il 12 settembre per un mese. L’aggiornamento include anche il Circuito Internazionale di Shanghai e un evento settimanale dedicato a Zhou Guanyu per commemorare la Festa della Luna cinese. La, originariamente progettata ...

