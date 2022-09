Extraprofitti | perché tassare le multinazionali dell’energia che hanno moltiplicato gli utili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) di Mario Pomini* Il tema degli extra profitti, con un certo ritardo, ha cominciato ad attirare l’attenzione anche a casa nostra. Questi profitti straordinari non si sono formati solo oggi con la rendita energetica, ma si sono accumulati anche nell’anno del lockdown in altri settori dell’economia, per lo più legati ai servizi, come qualcuno ha già osservato (per esempio Giuseppe Conte, leader del M5s). Al di là di ogni querelle semantica, gli extra profitti sono talinon legati all’attività ordinaria dell’impresa, scaturendo da eventi eccezionali e non ripetibili. Se poi tali eventi creano enormi costi sociali, ma sovraprofitti per alcuni settori economici, come la pandemia per il settore farmaceutico o assicurativo, oppure la crisi energetica innescata dalla guerra, si capisce bene che vi sono solidi motivi morali per intervenire con un aumento specifico della ...