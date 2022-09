Evento clou a palazzo Pisaniello: il 17 settembre c’è la ‘Petite Messe Solennelle’ di Gioacchino Rossini (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Grande attesa nel territorio irpino-sannita per un nuovo Evento che contribuirà all’arricchimento culturale e videodiscografico nel mondo dell’arte suprema della musica. Il 17 settembre 2022, presso il palazzo del Maestro Pisaniello a Cervinara sarà eseguita la Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini nella sua versione originale (2 pianoforti e un Harmonium) con un cast eccellente. Il capolavoro Rossiniano fu scritto in breve durante l’ultima villeggiatura del Maestro a Villa Passy in Francia e rappresenta l’apogeo del segno grafico Rossiniano ormai maturo e foriero di un mondo nuovo, quello dell’eternità. Il sommesso accento del Kirye affidato al coro apre il dialogo con il Sempiterno, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Grande attesa nel territorio irpino-sannita per un nuovoche contribuirà all’arricchimento culturale e videodiscografico nel mondo dell’arte suprema della musica. Il 172022, presso ildel Maestroa Cervinara sarà eseguita la PetiteSolennelle dinella sua versione originale (2 pianoforti e un Harmonium) con un cast eccellente. Il capolavoroano fu scritto in breve durante l’ultima villeggiatura del Maestro a Villa Passy in Francia e rappresenta l’apogeo del segno graficoano ormai maturo e foriero di un mondo nuovo, quello dell’eternità. Il sommesso accento del Kirye affidato al coro apre il dialogo con il Sempiterno, ...

