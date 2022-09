Evasione fiscale, Immobile si difende: «Ho pagato 5 mesi fa» (Di mercoledì 7 settembre 2022) «Tengo a ribadire la mia buona fede rispetto alla contestazioni mosse dall’Agenzia delle entrate. Ricordo che l’importo richiesto era stato già bonificato prima della pubblicazione della sentenza della Cassazione». Affida ad un post Instagram la sua versione dei fatti Ciro Immobile, condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione I fatti. Nell’estate 2012, in occasione del L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022) «Tengo a ribadire la mia buona fede rispetto alla contestazioni mosse dall’Agenzia delle entrate. Ricordo che l’importo richiesto era stato già bonificato prima della pubblicazione della sentenza della Cassazione». Affida ad un post Instagram la sua versione dei fatti Ciro, condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione I fatti. Nell’estate 2012, in occasione del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

repubblica : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [di Giuseppe Scarpa] - Agenzia_Ansa : La Cassazione condanna il capitano della Lazio, Ciro Immobile, per evasione fiscale #ANSA - CarloCalenda : Un paese affidabile sugli impegni presi a livello internazionale, che diminuisca la pressione fiscale senza scassar… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Evasione fiscale, Immobile si difende: «Ho pagato 5 mesi fa»: «Tengo a ribadire la mia buona… - scavuzzo47 : RT @ilruttosovrano: Fratelli d'Italia e Lega ringraziano commossi la Guardia di Finanza che, invece di perdere tempo in giro con quegli inu… -