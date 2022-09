Europei Pattinaggio a Rotelle | pioggia di medaglie per l’Italia nella ‘Pista’

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Aquila – Giornata conclusiva per le gare riservate alla competizione Pista dei CampionatidiCorsa dell’Aquila. Dall’8 settembre la manifestazione continentale si sposterà sull’anello asfaltato dell’Aeroporto dei Parchi di Preturo per le gare del Campionato Strada che proseguirà fino a venerdì 9, per poi lasciare spazio al gran finale, con la Maratona cittadina dell’11 settembre. Nell’impianto vesmaco di Santa Barbara le gare andate in scena ieri vedevano impegnati gli atleti azzurri, ancora a caccia di. Una giornata che ha regalato una qualità espressa in pista come solo competizioni internazionali di questa portata sono in grado di fornire, con atleti più volte campioni nazionali,e mondiali (oltre 100 titoli in gara) a contendersi lecontinentali nei ...