Europei di Pallanuoto, il Setterosa cede alla Grecia: sfuma la finale per l’oro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Primo stop per un Setterosa sottotono che cede al gioco pressante ed efficace delle elleniche brave ad imporre il proprio ritmo. L’Italia tiene il pari solo nel primo quarto (2-2), poi le avversarie trascinate dalla Xenaki al centro e da Ninou (tris) dal perimetro prendono il largo fino al 9-5 e 10-6 del terzo periodo. Male stavolta le superiorità numeriche, che avevano caratterizzato il bel torneo delle azzurre: tre realizzazioni su dodici tentativi e il rigore fallito da Marletta del possibile 3-2 nel primo tempo. L’Italia tornerà in vasca per il bronzo venerdì 9 settembre alle 19.00 contro l’Olanda, che si è imposta nel confronto diretto che valse il terzo posto ai mondiali di Budapest il 2 luglio scorso (7-5). Nella prima semifinale le orange avevano ceduto alle campionesse d’Europa della Spagna per 10-7. Amaro il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Primo stop per unsottotono cheal gioco pressante ed efficace delle elleniche brave ad imporre il proprio ritmo. L’Italia tiene il pari solo nel primo quarto (2-2), poi le avversarie trascinate dXenaki al centro e da Ninou (tris) dal perimetro prendono il largo fino al 9-5 e 10-6 del terzo periodo. Male stavolta le superiorità numeriche, che avevano caratterizzato il bel torneo delle azzurre: tre realizzazioni su dodici tentativi e il rigore fallito da Marletta del possibile 3-2 nel primo tempo. L’Italia tornerà in vasca per il bronzo venerdì 9 settembre alle 19.00 contro l’Olanda, che si è imposta nel confronto diretto che valse il terzo posto ai mondiali di Budapest il 2 luglio scorso (7-5). Nella prima semile orange avevano ceduto alle campionesse d’Europa della Spagna per 10-7. Amaro il ...

