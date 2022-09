Europei basket 2022 | la Slovenia batte la Francia 82-86 | vittorie anche per Montenegro e Germania

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La quinta giornata deglimaschili di, si è conclusa con ben tre match disputati nel tardo pomeriggio e in serata. In, alla Koln Arena, la partita trasi è conclusa con il punteggio di 82-86, permettendo agli sloveni di conquistare la quarta vittoria nel gruppo B. In Georgia, alla Tbilisi Arena, la Georgia è stata battuta dalcon il punteggio di 73-81 Ottimo successo per i montenegrini, che salgono a quota cinquenel gruppo A della competizione continentale. Infine ancora inalla Koln Arena, successo per lacontro l’Ungheria con il punteggio di 71-106. Per i tedeschi quarta vittoria nel gruppo B della manifestazione europea. ...