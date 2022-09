Europa League: Roma; Mourinho 'non risparmierò i giocatori' (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Non arriviamo qui con l'intenzione di risparmiare giocatori in vista del campionato. Rispettiamo il Ludogorets e vogliamo vincere. Non siamo qui in gita", lo ha detto Josè Mourinho, alla vigilia ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Non arriviamo qui con l'intenzione di risparmiarein vista del campionato. Rispettiamo il Ludogorets e vogliamo vincere. Non siamo qui in gita", lo ha detto Josè, alla vigilia ...

