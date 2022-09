Eurobasket, l’Italia avanza e vola agli ottavi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo il k.o con l’Ucraina ecco la vittoria contro la Croazia Nella serata di ieri, l’Italia del basket di Gianmarco Pozzecco ha centrato la qualificazione agli ottavi dell’Europeo con la seconda fase che si disputerà a Berlino. Dopo il k.o contro l’Ucraina gli azzurri centrano la seconda vittoria dell’Eurobasket e battono, sempre al Forum di Milano dove si sta giocando una delle fasi a girone, la Croazia per 81 a 76. Per il momento l’Italia è in corso per il secondo posto del girone C. La qualificazione per Berlino è già assicurata, resta da stabilire il piazzamento. Giovedì, dopo il giorno di riposo, la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco tornerà in campo per affrontare la Gran Bretagna, unica squadra del girone ancora a secco di vittorie dopo il ko di ieri con l’Estonia (94-62). Non è più in ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo il k.o con l’Ucraina ecco la vittoria contro la Croazia Nella serata di ieri,del basket di Gianmarco Pozzecco ha centrato la qualificazionedell’Europeo con la seconda fase che si disputerà a Berlino. Dopo il k.o contro l’Ucraina gli azzurri centrano la seconda vittoria dell’e battono, sempre al Forum di Milano dove si sta giocando una delle fasi a girone, la Croazia per 81 a 76. Per il momentoè in corso per il secondo posto del girone C. La qualificazione per Berlino è già assicurata, resta da stabilire il piazzamento. Giovedì, dopo il giorno di riposo, la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco tornerà in campo per affrontare la Gran Bretagna, unica squadra del girone ancora a secco di vittorie dopo il ko di ieri con l’Estonia (94-62). Non è più in ...

ItaliaTeam_it : Con un grande ultimo quarto l’Italia batte la Croazia 81-76! ?? Seconda vittoria agli Europei per l’@Italbasket! ??… - Coninews : Croazia sconfitta 81-76! Al Mediolanum Forum di Assago l’Italia conquista il secondo successo nella fase a gironi d… - SkySportNBA : ?? L'Italia ci mette il cuore e torna alla vittoria ???????? Successo fondamentale contro la Croazia ?? Melli e Fontecchi… - leopnd1 : Santa pazienza, oggi e domani si chiudono i gironi. Tante combinazioni in attivo. Personalmente vorrei che noi ch… - RiccardoNasuti : RT @parallelecinico: L'Italia è famosa in tutto il mondo per l'arte. #EuropeiTipo -