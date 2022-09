Esplosione in una ditta chimica di San Giuliano Milanese | evacuata l’area della zona industriale

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Una densa nube di fumo è stata avvistata in tutto il circondario. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo sviluppatosi. Non è ancora nota la presenza dei feriti

Incendio inditta chimica di San Giuliano Milanese , zona sud di Milano vicino a Melegnano mercoledì mattina ... un'automedica e un elicottero sanitario, si tratterebbe di un'. ...E mettono a rischiofiliera agroalimentare che dai campi alla tavola vale 575 miliardi di euro, ... È l'allarme lanciato dal presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, davanti all'dei ... SAN GIULIANO Esplosione in una ditta chimica di Sesto Ulteriano. Ferito un 43enne NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Sul posto almeno una quindicina di mezzi di soccorso tra ambulanze ... La colonna di fumo nero è visibile per chilometri e l'esplosione si è sentita in tutte le aziende del quartiere industriale. I ...Una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, l'incendio è divampato poco prima delle 11 di stamane. Non si sa se via siano persone coinvolte. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze, eva ...