Esplosione in una ditta chimica di San Giuliano Milanese, evacuata l’area della zona industriale: «Chiudete le finestre». Guarda il Video. (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una densa nube di fumo è stata avvistata in tutto il circondario. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo sviluppatosi. Alcune persone sarebbero rimaste ferite Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una densa nube di fumo è stata avvistata in tutto il circondario. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo sviluppatosi. Alcune persone sarebbero rimaste ferite

Agenzia_Ansa : Una potente esplosione è stata sentita nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la c… - CosettaGiordano : RT @lupovittorio42: Il migliore dei due ha la rogna, se Putin è un pazzo sanguinario, Zelensky lo segue a ruota..... Il sindaco di Energoda… - LoiRaffaele : @Mucio80 Se c’è stata una forte esplosione (ed io in sala riunioni non l’ho sentita), ho paura che ci siano vittime… - infoitinterno : SAN GIULIANO Esplosione in una ditta chimica di Sesto Ulteriano - mimicostarella : RT @Agenzia_Ansa: Una potente esplosione è stata sentita nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la central… -