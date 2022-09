Erdogan | su Russia politica Occidente basata su provocazione

(Di mercoledì 7 settembre 2022) "Dico chiaramente che non trovocorretto l'atteggiamento dell', e non ho bisogno di fare nomi. L'segue unasulla". Così il presidente turco Recep Tayyip ...

È il 196° giorno di guerra in Ucraina. Prosegue la controffensiva delle forze armate ucraine nell'Oblast di Kherson. Le truppe di Kiev, facendo leva sull'inerzia del conflitto, cercano di ...Così il presidente turco Recep Tayyipriguardo alla reazione della comunità internazionale dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della."L'Occidente non dovrebbe prendere alla leggera ...“La Russia sta manipolando i nostri mercati dell’energia e ... discutendone con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. “Forse – ha dichiarato Putin da Vladivostok, citato dalla Tass, ...Belgrado, 7 set. (askanews) - 'Dico chiaramente che non trovocorretto l'atteggiamento dell'Occidente, e non ho bisogno di fare nomi.